نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تُؤكد أهمية الصداقة ومكافحة الاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الأوقاف أهمية ترسيخ القيم الإنسانية التي توافقت عليها الإنسانية ودعا إليها ديننا الحنيف، وفي مقدمتها صون الكرامة الإنسانية، وبناء جسور المودة والتراحم، وتعزيز ثقافة التفاهم والسلام بين الشعوب والأفراد.

احتفاءً باليوم العالمي للصداقة، تُشدد الوزارة على أن الصداقة القائمة على الأمانة والإخلاص والتعاون تُمثل إحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي، ودعامة من دعائم الأمن النفسي، وسبيلًا إلى التقريب بين الشعوب وإرساء السلام العالمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

من جميل اللطائف أن كلمة «الصداقة» مشتقة من مادة «ص. د. ق» في العربية، فالصداقة من ثمرات الصدق، ولا تُبنى إلا عليه. ومن ثم فإن الصداقة الحقة تُعد رابطة راقية تُعزز القيم النبيلة، وتُسهم في بناء إنسان سوي، ومجتمع متماسك، وعالم يعمه السلام.

تؤكد الوزارة أن من تمام معاني الصداقة: إكرام الإنسان، والذود عن كرامته، ونصرته في وجه كل صور الإذلال والاستغلال، وأن من أبلغ صور هذا الإكرام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تُعد امتهانًا صارخًا للآدمية، وانتهاكًا فادحًا للحقوق الإنسانية. ينسحب ذلك على كل مكان يتعرض فيه الإنسان لامتهان كرامته واستغلال حاجته لإجباره على هجرة غير شرعية أو على تهجير أو العمل بغير أجر أو غيرها من أشكال الاتجار بالبشر؛ وهو ما يوجب على الإنسانية جمعاء أن تسمو فوق الخلاف إحقاقًا للحق ونصرة للمستحق؛ ونحن أتباع كتاب قال الله فيه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، وأتباع رسول قال: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده».