نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «القومي للطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعد اعتزام أهليتها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت البلاغ عبر الخط الساخن 16000 في 19 يوليو الجاري، وبإحالته إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة كفر الشيخ للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الطفلة، تبين اعتزام أهلية الطفلة على تزويجها بالفعل، وجرى إبلاغ النيابة العامة حيث وقّعت الأهلية على تعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية. أشارت إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة من قبل الوحدة الفرعية بمركز ومدينة مطوبس، تبين أن الأسرة تقيم بالفعل حفل «حناء» مساء أمس، وأنه سيتم عقد القران اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري.

أشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه جرت مخاطبة مكتب حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة، وتقديم الدعم اللازم للطفلة. لفت إلى تحرير محضر بالواقعة إداري مركز مطوبس، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بحضور أعضاء وحدة حماية الطفل التي قدمت توصيتها بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية بصفة مؤقتة؛ في ضوء عدم التزام الأهلية بتعهداتها، وعدم وجود عائل مؤتمن وحفاظًا على سلامة الطفلة وتحقيقًا للمصلحة الفضلى لها، أخذًا في الاعتبار أنه في جميع الأحوال تُراعى المصلحة الفضلى للطفلة وبما يحقق قدر الإمكان إبقاءها في محيطها العائلي وعدم فصلها عنه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادتها إلى الأسرة في أقرب وقت.

يتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين» بمكتب النائب العام لجهودهم المضنية لحماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وإلى وحدة حماية الطفلة العامة بمحافظة كفر الشيخ ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة مطوبس، التي لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأطفال.

أوضح الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال دون السن القانوني هو مخالفة لأحكام المادة 96 من قانون الطفل التي حددت حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنه مخالف لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية التي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين. أكد أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تعمل بجهد لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مناشدًا المواطنين بضرورة التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع من خلال خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الرسائل على صفحة الفيسبوك الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.