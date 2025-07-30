نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرارات حاسمة في الاجتماع الـ52 للحكومة: دعم الأطقم الطبية وتوسيع الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجهيزات تكنولوجية لدعم مبادرة "ديجيليانس" للشباب

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الثاني والخمسين، على نقل تبعية مستشفى الخارجة من وزارة الصحة إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، بهدف تسهيل التدريب العملي للطلاب بدلًا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

حل نزاعات قضائية بين الجهات الحكومية

اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية التابعة لوزارة العدل، في إطار تسوية عدد من المنازعات بين الجهات الحكومية المختلفة.

تجهيزات تكنولوجية لدعم مبادرة "ديجيليانس" للشباب

تمت الموافقة على التعاقد مع شركة متخصصة محلية لتوفير التجهيزات التكنولوجية اللازمة لمعامل المرحلة العاجلة ضمن مبادرة "الرواد الرقميون – ديجيليانس"، والتي تستهدف تدريب الخريجين في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الأمن السيبراني، الفنون الرقمية، وغيرها من التخصصات المستقبلية.

تيسير التعاقدات للمشروعات القومية

وافق المجلس على عدد من طلبات الجهات الحكومية، ومنها وزارتي السياحة والآثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لإتمام تعاقدات خاصة بمشروعات حيوية وفقًا للمادة 78 من قانون التعاقدات العامة.

زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية

في خطوة داعمة للأطقم الطبية، وافق المجلس على رفع قيمة التعويضات للمصابين بالعجز الكلي أو الجزئي وأسر المتوفين نتيجة مزاولة المهنة، لتصل إلى 150 ألف جنيه للعجز الكلي أو الوفاة، وما بين 30 و120 ألف جنيه للعجز الجزئي.

توسيع مظلة الحماية للعاملين بالقطاع الصحي

كما تقرر ضم أعضاء المهن الطبية في كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بنفس القواعد المعمول بها في النظام الأساسي للصندوق.

منصة جديدة لمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني

وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب مع شركة E-TAX لإنشاء منصة إلكترونية لإدارة الحالات الضريبية ضمن منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الرقابة الضريبية.

مشروعات كبرى للطاقة المتجددة في دمياط

في مجال الطاقة، وافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، لإنشاء محطات رياح (340 ميجاوات) وشمسية (160 ميجاوات)، مع توقيع اتفاقيتي انتفاع ونقل الطاقة المنتجة للشبكة الوطنية، بقدرة إجمالية لا تتجاوز 500 ميجاوات.