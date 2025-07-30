«غزة على طاولة النقاش».. السيسي يبحث مع رئيس أركان باكستان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

أحمد جودة - القاهرة - جنوب آسيا والاستقرار الإقليمي في بؤرة الاهتمام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول/ ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، بحضور الفريق أول/ عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة، والعميد محمد رشيد خان.

نقل المسؤول الباكستاني تحيات رئيس الوزراء الباكستاني إلى السيد الرئيس، الذي ثمّنها مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية وما تشهده من تطور ملحوظ.

تعاون عسكري وتبادل خبرات في مكافحة الإرهاب

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، انطلاقًا من المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين.

غزة على طاولة النقاش: دعم مصري مستمر للتهدئة

كما تم بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة، حيث استعرض الجانب المصري جهوده المكثفة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات، وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كضمانة لتحقيق السلام الدائم.

جنوب آسيا والاستقرار الإقليمي في بؤرة الاهتمام

وفي السياق ذاته، تطرق اللقاء إلى الوضع في منطقة جنوب آسيا، حيث ناقش الجانبان سبل دعم الاستقرار وتعزيز التنمية بما يخدم مصالح الشعوب الصديقة، ويُرسّخ دور البلدين في الإسهام بالأمن الإقليمي والدولي.