الملفات الساخنة في صدارة مباحثات السيسي ووزير الدفاع الإيطالي: غزة والهجرة والأمن الإقليمي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون عسكري وأمني لدعم الاستقرار الإقليمي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي "جويدو كروسيتو"، سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، بما يدعم الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية في ظل تصاعد التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.

غزة في صدارة الأولويات: وقف النار ورفض التهجير

شهد اللقاء مناقشة شاملة لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وإنهاء المعاناة الإنسانية، مع التأكيد القاطع على رفض التهجير القسري للفلسطينيين. وتم التوافق على أن تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.

دور مصري فاعل في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعرب الوزير الإيطالي عن تقدير بلاده للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن توقف كامل لخروج قوارب الهجرة من السواحل المصرية نحو أوروبا منذ عام 2016، في ظل تنسيق مستمر بين الجانبين لمواجهة هذا التحدي المشترك.

الأزمات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون التنموي

ناقش اللقاء مستجدات الأزمات الإقليمية التي تشهدها عدة دول بالشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها، ودعم مسارات الحلول السياسية. كما تم التطرق إلى الاستراتيجية الإيطالية للانفتاح على القارة الأفريقية، وبحث فرص انخراط مصر في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في هذا السياق.