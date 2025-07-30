نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عين شمس:مبادرة تدريبية للإرشاد السياحي مخصصة لذوي الإعاقة البصرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

لأول مرة في المتاحف المصرية، أطلق متحف قصر الزعفران بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب - مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة مبادرة تدريبية للإرشاد السياحي مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، عن "مهارات الإرشاد السياحى لذوى الإعاقة البصرية" (المستوي الأول) تحت شعار #معًا_نضىء_المعرفة.

مما يعد خطوة رائدة نحو دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

تأتي هذه المبادرة بهدف توفير تجربة تعليمية وثقافية شاملة ومتكاملة لطلابنا من ذوى الإعاقة داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، حيث أن المتحف مساحة متاحة للجميع دون استثناء؛ وتأكيدا على أن أصحاب الهمم ليسوا فقط جمهورًا للمتحف، بل شركاء فاعلين فيه، وزملاء مساهمين في المجتمع. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهًا حقيقيًا نحو التمكين والمساواة، ولتفتح آفاقًا جديدة في مجال العمل الثقافي والسياحي في مصر.

وتهدف المبادرة إلى:-

ـ تهيئة بيئة المتحف لتكون أكثر شمولية وسهولة فى الوصول.

ـ تقديم جولات تعليمية بمرافقة متخصصين واكاديميين.

ـ تعزيز الوعى المجتمعى بأهمية الدمج مع كل أفراد المجتمع.

وذلك خلال فترة الاجازة الصيفية بداية من شهر أغسطس 2025 الأحد من كل أسبوع.