نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون مشترك بين جامعة الدلتا التكنولوجية والمعهد القومي للاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وقّعت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد القومي للاتصالات(NTI).

يأتى ذلك فى اطار اهتمام الجامعة ببناء قاعدة علمية قوية واعداد كوادر متميزة تتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل تخدم القطاع الصناعى والقطاعات الإقتصادية،وذلك تنفيذًا لإستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتى من اهم اهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

يتضمن البروتوكول التعاون في مجال

التدريب العلمي الميداني لطلاب وخريجى الجامعة من خلال إعداد حزمة من البرامج التدريبية للطلاب يتم تصميمها خصيصًا على ايدي مجموعة من المتخصصين بالمجال لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يشمل التعاون مجالات الابحاث

العلمية المشتركة الإشراف على مشاريع تخرج الطلاب، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات.

ومن جانبه، اكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة،أن هذا التعاون يعكس توجه الجامعة نحو تحقيق التميز ودعم التحول الرقمي،كما يسهم فى تطوير مهارات طلاب الجامعة وخريجيها وتأهيلهم علميًا وعمليًا لمتطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تقنية متقدمة، بما يعزز من فرص التوظيف وريادة الأعمال ويخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”

واضاف الدكتور كشك حرص ادارة الجامعة على بناء وتطوير مهارات وكفاءات الطلاب لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة،من خلال توفير تعليم تكنولوجى متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى،من خلال توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات المختلفة، وذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق احتياجات السوق العالمية من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

بينما اكد الدكتور احمد الصاوى عميد كلية

تكنولوجيا الصناعة والطاقة ان هذا التعاون يوفر للطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات معتمدة دوليًا، مما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل ويمنحهم أفضلية تنافسية، مشيرًا إلى سعى الجامعة المستمر للتعاون مع المؤسسات والكيانات المختلفة لتطوير العملية التعليمية والتدريبية والبحثية،وذلك فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.