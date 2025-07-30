نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل وزير الدفاع الإيطالي لبحث التعاون الاستراتيجي وتطورات الأوضاع الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز العلاقات المصرية-الإيطالية وتقدير متبادل للزخم الثنائي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جويدو كروسيتو" وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير ميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة.

ونقل الوزير الإيطالي تحيات رئيسة وزراء بلاده، مؤكدًا اعتزاز إيطاليا بالشراكة التاريخية مع مصر، وهو ما ثمّنه السيد الرئيس مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.

ملفات التعاون العسكري والأمني على رأس المباحثات

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، بهدف ترسيخ الطابع الاستراتيجي للعلاقات المشتركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

تطورات غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، ووقف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع، مع التشديد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين وأهمية تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تقدير إيطالي لدور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة، حيث أعرب الوزير الإيطالي عن تقدير بلاده للجهود المصرية في وقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والتنسيق الفعال بين الجانبين في هذا المجال.

الأزمات الإقليمية.. ودور مصر في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

ناقش الطرفان مستجدات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية الحفاظ على وحدة الدول المعنية وسيادتها، إلى جانب التأكيد على انفتاح إيطاليا على القارة الأفريقية وبحث فرص انخراط مصر في مشروعات تنموية مشتركة ضمن هذه الاستراتيجية.