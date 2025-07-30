نائب محافظ الجيزة يتفقد قريتي منيل شيحة وطموه بمركز أبو النمرس

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قريتي منيل شيحة وطموه بمركز أبو النمرس لمتابعة الحالة العامة للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية طموه لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي تمهيدا لدخول الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة

شدد نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

والتقى النائب بعدد كبير من أهالي القريتين لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف علي مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة حيالها وتهدف هذه اللقاءات الدورية مع المواطنين إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والمحافظة وأن خدمة المواطن تأتي علي رأس أولويات المحافظة والحرص علي التواصل مع المواطن للعمل علي حل المشاكل والأزمات أول بأول.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس

والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد الراوي

مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمهندس مصطفى محمد المشرف العام علي قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي المشرف العام علي قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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