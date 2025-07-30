نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تشارك في معرض EDUGATE للتعليم العالي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمامها المستمر بالتفاعل مع الطلاب وتعزيز فرص التعليم الجامعي، تشارك جامعة حلوان في فعاليات معرض EDUGATE 2025، أكبر وأهم تجمع أكاديمي للجامعات في مصر، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في المعرض الذي يضم نخبة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الدولية، مما يمنح الزائرين فرصة فريدة للتعرف على التخصصات المختلفة، المقارنة بين الأنظمة التعليمية، واختيار الفرصة الأنسب لمسارهم الأكاديمي.

وتقدم جامعة حلوان للزوار خلال فعاليات المعرض الذي يقام خلال الفترة من ٣: ٥ أغسطس ٢٠٢٥ شرحًا شاملًا حول الكليات والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور. كما تقدم الجامعة عروضًا حصرية مميزة متاحة فقط خلال فترة المعرض، حرصًا على دعم الطلاب وتسهيل اتخاذ قراراتهم التعليمية.

وتعرض جامعة حلوان خلال فعاليات المعرض عدد من البرامج الجديدة والمتميزة منها: التصميم الجرافيكي والمعماري، الرسوم المتحركة، تصنيع الملابس، التدريس لذوي الهمم، الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات، المعلوماتية الطبية، التكنولوجيا الحيوية، برامج اللغات، النقوش والبرديات، الجيوماتكس، علوم التغذية، الميكاترونيات والهندسة الحيوية الطبية، فن الموسيقى، الدراسات التراثية والمتحفية، عمليات الطيران، البرنامج الطبي الخاص SMP، علوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة BIS، FMI، تصميم الأثاث، الإعلان الرقمي، الموضة والمطبوعات، والتغليف، والتصميم، Pharm D، تكنولوجيا الإنتاج والسيارات والتكييف والكهرباء والإلكترونيات.

ويُعد معرض EDUGATE فرصة ذهبية للطلاب الذين يسعون لاستكشاف مستقبلهم الجامعي في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين الجامعات المختلفة، ما يوفر الوقت والجهد، ويضمن تجربة أكثر تنظيمًا وفعالية.