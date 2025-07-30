نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل رئيس الأركان الباكستاني ويؤكد أهمية تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، والعميد/ محمد رشيد خان، كبير ضباط الأركان بهيئة الأركان المشتركة.



تحيات من رئيس وزراء باكستان وتقدير مصري للعلاقات المتنامية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نقل تحيات رئيس وزراء باكستان إلى السيد الرئيس، وهو ما ثمّنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان من تطور مستمر وزخم إيجابي يعكس قوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.



بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني وتبادل الخبرات



أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك في إطار ما تمثله هذه المجالات من أهمية استراتيجية تخدم مصالح البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز قدرات القوات المسلحة في البلدين، وتبادل المعرفة والتجارب في ما يخص قضايا الأمن الإقليمي والدولي.



الأوضاع في غزة ودور مصر المحوري في وقف إطلاق النار

وأشار السفير الشناوي إلى أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة التي تبذلها الدولة لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة.

وأكد الرئيس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه سكان غزة، والعمل على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين.

كما تم التشديد على أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار ذلك هو الضمان الحقيقي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.



مناقشة الأوضاع في جنوب آسيا وتعزيز التنمية الإقليمية



وفي ختام اللقاء، تناول الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة جنوب آسيا، حيث أكد الجانبان أهمية دعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات التنمية بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، ويعزز من فرص الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

