نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذكاء الاصطناعي في خدمة المياه: ندوة علمية بالقومي لبحوث المياه حول أدوات الاستشعار عن بُعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وحدة بناء القدرات الأحد الموافق 27 يوليو 2025 ندوة علمية متميزة بعنوان:

"Remote Sensing: AI، Open Platforms، and Efficient Tools for Water Resource Intelligence"،

ألقى الندوة السيد الأستاذ الدكتور محمد رامي محمود - الأستاذ الباحث بمعهد بالمركز، والذي تناول سيادته أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات المفتوحة في مجال الاستشعار عن بُعد، وأثرها في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، ودورها المحوري في دعم متخذي القرار بمجال المياه.



وخلال الندوة، تمت مناقشة أهمية استخدام لغة البرمجة "بايثون" وضرورة دمجها في أنشطة المعاهد البحثية المختلفة لما تتيحه من إمكانيات واسعة في تحليل البيانات، وتصميم حلول تقنية مبتكرة تسهم في معالجة مشكلات إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة الأداء البحثي والتطبيقي

وقد شهدت الندوة حضورا متميزا من قيادات المركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب مشاركة واسعة من السادة الباحثين كما شارك افتراضيا عبر تطبيق zoom عدد من السادة المهندسين المتخصصين في الشأن المائي بقطاعات وإدارات وزارة الموارد المائية والري، وسط تفاعل لافت وإشادة بمحتوى الندوة وأهمية الموضوع المطروح.



جاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والتدريبية التي تنفذها وحدة بناء القدرات، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الباحثين والمهندسين والعاملين بالمجال، وتعزيز تبادل المعرفة حول التقنيات الحديثة المستخدمة في البحوث المائية.

