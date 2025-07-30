نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ: صناعة قادة وبناء إنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عززت جامعة كفر الشيخ مكانتها كإحدى الجامعات التي نجحت في تحويل الحرم الجامعي إلى بيئة متكاملة لصناعة الإنسان وإعداد القيادات الشابة، فلم تقتصر رسالتها على الجانب الأكاديمي فقط، بل جعلت من الأنشطة الطلابية محورًا أساسيًا لبناء الشخصية وتنمية القدرات وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي. وتنوعت الفعاليات التي نظمتها الجامعة لتشمل مجالات الثقافة والفنون، والرياضة واللياقة، والتوعية المجتمعية، والعلم والابتكار، مما جعلها نموذجًا لجامعة تدمج بين التعليم والتأهيل الشامل للطلاب.

جاءت البداية بالمشاركة في ملتقيات ومعسكرات طلابية هدفت إلى رفع وعي الشباب وتعزيز مهاراتهم الشخصية، وتضمنت برامج تثقيفية وتدريبية تناولت موضوعات متنوعة مثل التخطيط للمستقبل، وتنمية المهارات القيادية، وغرس القيم المجتمعية، إلى جانب ورش عمل توعوية وندوات فكرية ودينية ساهمت في دعم الجانب القيمي والأخلاقي لدى الطلاب.

وفي الإطار الرياضي، نظمت الجامعة مهرجانات ومسابقات متعددة جمعت بين المنافسة والتشجيع على ممارسة النشاط البدني، وشهدت حضورًا طلابيًا واسعًا من مختلف الكليات. كما استضافت فعاليات كبرى على مستوى الجامعات المصرية، ما عزز مكانتها كمركز للحركة الرياضية، وقدم نموذجًا لمؤسسة تسعى إلى جعل الرياضة أسلوب حياة يعزز الصحة الجسدية والنفسية ويغرس روح الفريق.

أما على الصعيد المجتمعي، فقد أطلقت الجامعة ندوات وبرامج توعية تناولت قضايا مجتمعية محورية، مثل بناء الإنسان والحفاظ على استقرار الأسرة ومواجهة الظواهر السلبية. كما نظمت معسكرات تثقيفية ومبادرات مجتمعية هدفت إلى تنمية الوعي بالقضايا الوطنية ودعم قيم المسؤولية الاجتماعية، فضلًا عن تنفيذ قوافل طبية لتقديم خدمات صحية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي مجال الابتكار وريادة الأعمال، احتضنت الجامعة فعاليات وبرامج هدفت إلى تطوير مهارات الطلاب في التفكير الإبداعي وإدارة المشاريع، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل. كما ساهمت في توفير منصات للتدريب العملي والابتكار العلمي من خلال مؤتمرات ومسابقات أتاحت للطلاب عرض أفكارهم ومشروعاتهم الريادية.

كما برز النشاط الكشفي والتطوعي ضمن فعاليات الجامعة، حيث نظمت معسكرات وبرامج هدفت إلى تنمية روح القيادة والانتماء والعمل الجماعي، إلى جانب تنظيم رحلات تثقيفية وثقافية لتعريف الطلاب بمعالم مصر التاريخية والسياحية، وتقديم برامج نوعية تضمنت برلمانات طلابية ودورات توعوية بالتعاون مع مؤسسات وطنية، بما يعكس حرص الجامعة على إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في قضايا وطنه.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تنظر إلى الأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من رسالتها التعليمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس حرص الجامعة على بناء شخصية طلابية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية المجتمع.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بجهود جامعة كفر الشيخ في دمج الأنشطة داخل منظومة التعليم الجامعي، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا يعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري المؤهل للإبداع والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبذلك، نجحت جامعة كفر الشيخ خلال العام الجامعي 2024–2025 في أن تتحول من مؤسسة تعليمية تقليدية إلى منصة متكاملة لإعداد الإنسان، ومختبر عملي لتأهيل جيل واعٍ يمتلك المهارات والمعرفة والقيم التي تؤهله لصناعة مستقبل أفضل لوطنه.