نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بحوث المياه يتابع دراسة التحول للري بالتنقيط في زراعات القصب بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور شريف محمدى رئيس المركز اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 اجتماعًا مع الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ومدير المشروع والدكتور سامي سعد -مدير معهد بحوث الهيدروليكا والدكتور محمد امبابي مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري و وفريق عمل الدراسة.

في إطار متابعه أعمال دراسة تأثير التحول من نظام الري بالغمر إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر بمنطقة بلوخر بمحافظة أسوان،

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية للدراسة، ومتابعة الموقف الحالي لأعمال القياسات الخاصة بالاتزان المائي لمنطقة الدراسة تحت الري بالغمر والجاري تحويلها للري بالتنقيط.



تم عرض الجهود البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية المعنية بالدراسة بالتنسيق مع قطاع تطوير الري وقطاع الري والإدارة المركزية بأسوان من أجل إتمام أعمال الاتزان المائي بالدقة المطلوبة.



كما تناولت المناقشات المخرجات المتوقعة بنهاية الدراسة، والإجراءات المطلوب تنفيذها حتى الانتهاء منها، بما في ذلك: تقدير الكفاءة الكلية لكل من نظام الري السطحي ونظام الري بالتنقيط، وتقييم التغيرات التي تطرأ على خصائص وملوحة التربة، وتحليل الجدوى الاقتصادية، وتحديد المتغيرات الرئيسية اللازمة لتوسيع نطاق التطبيق الزراعي من المستوى التجريبي إلى مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع المعاهد البحثية وقطاعات الوزارة المختلفة لضمان تنفيذ أعمال الدراسة بكفاءة ووفق الجدول الزمني المحدد من مشروع JCAR ) ) ووفقا لتوجيهات معالى السيد الاستاذ الدكتور/ وزير الموارد المائية والرى.