نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تهنئ نماذجها المضيئة.. طالب الامتياز مصطفى الغباشي بطل إفريقيا في الكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى ابنها الطالب المتميز مصطفى محمد رفعت الغباشي، بكلية العلاج الطبيعي، بمناسبة فوزه المستحق في بطولة إفريقيا للكاراتيه التي أُقيمت بنيجيريا، وحصوله على المركز الأول كاتا فردي رجال، والمركز الثاني كاتا جماعي رجال.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تميز طلاب جامعة القاهرة في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية والثقافية، ويعكس الدعم الذي توليه الجامعة لأبنائها الموهوبين في شتى الميادين، ضمن رؤيتها لصقل المهارات وبناء الشخصية المتكاملة.

كل التوفيق للبطل مصطفى الغباشي في مواصلة مسيرته المشرفة ورفع راية مصر وجامعة القاهرة في المحافل الدولية.