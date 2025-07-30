رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات المنتدى الثاني للابتكار تحت عنوان “الابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل: نحو شراكة استراتيجية”، والذي عُقد بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ومعاهدها، والدكتور عماد شلبي المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث العلمية، والدكتور عمرو سليمان المشرف على شركة جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أن الابتكار الأكاديمي هو مفتاح تطوير التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى البصمة الشخصية للمبتكر، وأن شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية مستعدة للتعاقد مع المبتكرين وحماية إبداعاتهم وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لهم وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس من خلال منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف هو ربط الجامعة بقطاعات الصناعة والاستثمار.

واستمع الدكتور محمد سامي عبدالصادق خلال تفقده لمعرض ابتكارات الطلاب، الذي اُقيم على هامش فعاليات المنتدى، إلى شرح مفصل حول عدد من الأفكار الابتكارية المتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في مجالات الهندسة والطاقة والزراعة والري والصحة واللغات وعلوم الليزر والذكاء الاصطناعي وغيرها، كما وجه سيادته بضرورة الاستفادة من تلك الأفكار من خلال التعاقد مع شركة جامعة القاهرة، بحيث تتضافر الجهود لحماية هذه الافكار وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات جدوي اقتصادية تعود بالنفع على المبتكر والجامعة والمجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التزام الجامعة وقياداتها بتعزيز الابتكار ودعم الإبداع وربط البحث العلمي بقضايا التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن الأفكار التي يتناولها المنتدى تتقاطع مع أهداف التنمية المُستدامة للدولة المصرية للإرتقاء بحياة المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، مشيرًا إلى أن الأبتكارات والأفكار الريادية أصبحت في الوقت الراهن المحرك الحقيقي للاقتصاد وتقدم المجتمعات، وأن المنتدى الذي تنظمه الجامعة يستهدف نقل الأفكار من قاعات الدرس والمعامل البحثية إلى حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن المنتدي يتضمن عددًا من المحاضرات ووش العمل تتناول موضوعات مهمة مثل تسويق المهارات الأكاديمية كجسر لشراكة استراتيجية مع سوق العمل، والإطار القانوني لتسويق حقوق الملكية الفكرية، والبحث والإبتكار وحماية الملكية الفكرية محركات النهضة والتنمية، كما يتم تقييم المشروعات الابتكارية المقدمة من منتسبي الجامعة من خلال لجنة التحكيم وإعلان أسماء الفائزين بجوائز أفضل المخرجات البحثية والابتكارية.

حضر فعاليات افتتاح المنتدى الدكتورة جالا العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة لبني فريد عميد كلية التجارة، والدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة جيرالدين محمد القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، كما حضر الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني، والخبير الدولي في مجال الملكية الفكرية، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي السابق ومسؤل ملف الإعاقة بالجامعة، والدكتور هيثم حمزة وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور هشام الزوربه وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب والمشرف على مركز المؤتمرات، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

جدير بالذكر، أن المنتدى الثاني للابتكار ناقش عدة محاور تتعلق بموضوعات مهمة مثل المياه، والزراعة والغذاء، والبوليمرات، وتكنولوجيا الفضاء، والاستدامة والابتكار الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة، والصناعات الطبية، والعلوم المجتمعية، والمؤلفات الأدبية، والذكاء الاصطناعى، كما تضمن عددا من اللوحات الفنية والأعمال التشكيلية.