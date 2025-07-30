رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات المهمة داخليًا وخارجيًا.

الرئيس السيسي يؤكد ثوابت مصر بشأن غزة

واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تجسد ثوابت الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الكلمة تبرز الدور الإيجابي لمصر في التنسيق مع الأطراف الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة، تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتسهم في استقرار المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي مع عدد من القادة الدوليين، والتي شددت على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أعرب عن دعم مصر للمبادرات الدولية الساعية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيق سلام شامل.

استقرار الأسواق ومبادرات لخفض الأسعار

وفي الشأن الداخلي، شدد مدبولي على استمرار جهود الحكومة في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وتطبيق إجراءات لضبط الأسواق.

كما أشار إلى اجتماعه مع مسؤولي الغرف التجارية والصناعية، لبحث مبادرات تهدف إلى خفض أسعار السلع وضبط منظومة التوريد، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

توطين الصناعة وتطوير الحرف اليدوية

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الدولة المستمر للصناعة، من خلال تيسيرات ومحفزات للقطاعات الإنتاجية، مع السعي لتوطين الصناعات المهمة وزيادة نسبة المكون المحلي.

وفي هذا السياق، كشف مدبولي عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية، باعتبارها ركيزة ثقافية واقتصادية. ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتنمية الصناعات التقليدية واستثمار طاقات الشباب والمجتمعات المحلية.

زيارة ميدانية للصناعات الوطنية بالساحل الشمالي

كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته الأخيرة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي تضمنت افتتاح معرض الهيئة العربية للتصنيع، وعرض منتجات وطنية من مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات، بنسب تصنيع محلي مرتفعة.

واعتبر هذه الزيارة نموذجًا للجهود الجادة في تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية، وتعزيز الصناعة الوطنية.