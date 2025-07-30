نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة تعكس ثوابت مصر في دعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها حملت رسائل واضحة تؤكد ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم مصر لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

دعم المبادرات الدولية وضرورة إيصال المساعدات لأهالي غزة

وتطرق مدبولي إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس مع عدد من قادة وزعماء العالم حول تطورات الوضع في غزة، والتي أكدت أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل:

وقف إطلاق النار

تبادل الرهائن والمحتجزين

إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ

كما شدد رئيس الوزراء على أن مصر تدعم كافة المبادرات الدولية الهادفة إلى الوصول لحل سلمي، وتُثمن توجه العديد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما يمثله من خطوة نحو تحقيق السلام العادل والشامل.

الملف الاقتصادي: ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

في الشأن الداخلي، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي الغرف التجارية والصناعية بهدف:

إطلاق مبادرات لتخفيض أسعار السلع

تنسيق جهود الأجهزة المعنية لتحقيق استقرار السوق

دعم الصناعة وتوطين الصناعات الحيوية

كما جدد رئيس الوزراء تأكيد الدولة على دعم قطاع الصناعة من خلال تقديم تسهيلات ومحفزات جديدة، مع التركيز على:

توطين الصناعات الحيوية في مصر

زيادة نسبة المكون المحلي

دعم صناعة السيارات الكهربائية ضمن خطة توطين التكنولوجيا

الصناعات والحرف اليدوية ضمن أولويات الدولة

وأشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة بإحياء الصناعات والحرف اليدوية، مؤكدًا أنه يتم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم هذه الحرف المهمة، باعتبارها جزءًا من التراث الاقتصادي والثقافي.

جولة بالساحل الشمالي وافتتاح معرض التصنيع المحلي

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى جولته الأخيرة في الساحل الشمالي الغربي، والتي شهدت افتتاح معرض الهيئة العربية للتصنيع، واستعراض منتجات محلية من مصنع "أتيكو" للأثاث ومصنع الإلكترونيات، بنسبة تصنيع محلي مرتفعة، تعكس حرص الدولة على توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.