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المجلس الأعلى للجامعات بعلن عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للجامعات بعلن عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي

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 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات التجارة وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن لأبنائنا الطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:
(https://commerce.scu.eg)

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وللاطلاع علي المحتوي العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي أو من خلال QR: 
(https://bit.ly/4eXpr0j)

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وللاطلاع علي المحتوي العلمي لمقررات اختبارات المعاهد للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية والمعاهد الفنية التجارية نظام السنتان للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي أو من خلال QR:
(https://bit.ly/4m3bssd)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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