نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يوجّه نداءً عاجلًا لأولياء الأمور وطلاب الثانوية والدبلومات الفنية: احذروا المعاهد غير المعتمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نداءً إلى طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام 2025 وأولياء أمورهم، محذرًا من الالتحاق بالمعاهد الهندسية غير المعتمدة، ومؤكدًا عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان القيد في نقابة المهندسين بعد التخرج.

أولًا: خريجو الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات)

شدد النبراوي على أن خريجي الدبلومات الفنية (نظام 3 سنوات) الراغبين في الالتحاق بالتعليم الهندسي، مطالبون باجتياز اختبار المعادلة، وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين.

وأكد أن النقابة لن تقبل قيد أي خريج لم يحصل على شهادة المعادلة، مشددًا على أهمية هذا الإجراء للحفاظ على معايير جودة التعليم الهندسي.

ثانيًا: التحذير من المعاهد الهندسية غير المعتمدة

حذّر نقيب المهندسين من الانخداع بالالتحاق بمعاهد هندسية خاصة لا تتمتع بالاعتماد الرسمي، مؤكدًا أن النقابة نشرت بالفعل القائمة الرسمية للمعاهد المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح أن المعاهد غير المدرجة بالقائمة لا تؤهل خريجيها للقيد بجداول النقابة، ولا تضمن مستقبلًا مهنيًا واضحًا للطالب، مشيرًا إلى أن النقابة تهدف إلى حماية الطلاب من الوقوع ضحية مؤسسات غير مؤهلة، قد تضيّع سنوات من الجهد والدراسة دون جدوى.

ثالثًا: القيد يشترط الحصول على الثانوية العامة "علمي رياضة" أو ما يعادلها

أوضح النبراوي أن من الشروط الأساسية للقيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة"، أو ما يعادلها من شهادات داخل مصر أو خارجها، لضمان توافق المسار التعليمي مع المتطلبات الأكاديمية للهندسة.

دعوة للتأكد قبل اتخاذ القرار

في ختام بيانه، دعا نقيب المهندسين الأسر المصرية إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل أبنائهم، مؤكدًا أن أبواب النقابة مفتوحة لتقديم المشورة والمعلومة الصحيحة والمعتمدة.

واختتم قائلًا، "وفق الله أبناءنا الطلاب لما فيه الخير والصلاح، وندعو الجميع إلى اليقظة والحذر من الكيانات التعليمية غير المعتمدة".