نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور:ضرورة التزام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتقديم في المؤسسات التعليمية المعتمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع الطلاب وأولياء الأمور التأكد من أن المؤسسة الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها مُعتمدة رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُدرجة ضمن القوائم الرسمية لمؤسسات التعليم المعتمدة بجمهورية مصر العربية على موقع الوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التوجيه حرصا على تجنب أبنائنا الطلاب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية التي تنشط خلال فترة التنسيق للجامعات كل عام.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الرجوع إلى قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة عبر الرابط:

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