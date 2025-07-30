نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للجامعات: فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات الفنية للعام الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بإحدي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقا لجداول المدارس ومواعيد الاختبارات المعلنة.

يمكن لأبنائنا الطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

(https://engineering.scu.eg)

وللاطلاع علي المحتوي العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات والمعاهد للحاصلين علي دبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات للالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي من خلال الرابط التالي أو من خلال QR:

(https://bit.ly/4lMFArQ)

(وذلك في المواد العلمية الخاصة باختبارات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مثل الرياضيات (رياضة ١ ورياضة ٢) والفيزياء واللغة الإنجليزية)