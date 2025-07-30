نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: إنقاذ سيدات وأطفال بلا مأوى ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالتحرك الفوري للتعامل مع عدد من الحالات الإنسانية لسيدات وأطفالهن بلا مأوى، نتيجة مشاكل أسرية أو ظروف اجتماعية صعبة. وتم بالفعل نقل هذه الحالات إلى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة، لتلقي أوجه الدعم والرعاية الشاملة.

أم عراقية وابنتها الليبية بلا أوراق ثبوتية

تدخل الفريق في حالة مواطنة تُدعى "س. ح"، عراقية الجنسية، تبلغ من العمر 35 عامًا، كانت قد وصلت إلى مصر بصحبة طفلتها الليبية (5 سنوات)، بعد تركها لليبيا إثر خلافات زوجية، دون أن تحمل أي مستندات زواج أو أوراق تخص الطفلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة، تم نقل الأم وابنتها إلى مركز استضافة وتوجيه المرأة لتقديم الدعم اللازم.

سيدة مسنة بلا مأوى في الجيزة

وفي الجيزة، تعامل الفريق مع حالة "ص. أ"، سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، مطلقة، سبق لها الزواج مرتين، وخضعت لعمليات تغيير مفصل. تعاني من انعدام الدخل ورفض طلبها لمعاش "كرامة" لعدم امتلاكها إقامة سارية. تم نقلها إلى دار رعاية توفر لها حياة كريمة ورعاية صحية.

معاناة أسرية تنقل مسنة إلى دار رعاية بالمنوفية

رصد الفريق حالة أخرى لسيدة مسنة في محافظة المنوفية كانت تعاني من سوء معاملة شقيقتها، ورفضت الاستمرار في الإقامة معها، بعد تقييم الوضع، تم نقلها إلى إحدى دور رعاية المسنين.

إيواء سيدة من ذوي الإعاقة بالإسكندرية

في منطقة خورشيد بالإسكندرية، تدخل الفريق لإنقاذ سيدة تدعى "ه. ع"، تبلغ من العمر 50 عامًا، تعاني من شلل نصفي وتقيم على كرسي متحرك كانت تعيش مع ابنتها المتزوجة، فيما رفضت بناتها الأخريات رعايتها بسبب الظروف الاقتصادية. تم نقلها إلى دار رعاية مناسبة توفر لها الرعاية الصحية والاجتماعية.

دعم متكامل لمطلقة يتيمة في أسيوط

استجاب الفريق لحالة "ف. ع" في أسيوط، وهي مطلقة يتيمة الأبوين ولديها طفلة، كانت ضحية للعنف الأسري من قِبل عمها، مما دفعها لمغادرة منزل والدها تم نقلها إلى مركز استضافة، وتسجيلها في برنامج "تكافل" للدعم النقدي، بالإضافة إلى تقديم مساعدة غذائية ومالية. كما تم وضع خطة لإعادة دمجها في منزل العائلة بعد التواصل مع العم.

سيدة تفترش الرصيف في سوهاج.. ونقلها للمستشفى

في سوهاج، أنقذ الفريق سيدة تدعى "ل. م"، تبلغ من العمر 64 عامًا، كانت تفترش رصيف مجلس مدينة طهطا في حالة إعياء شديدة. تم التنسيق لنقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

التدخل السريع.. استجابة إنسانية ورؤية اجتماعية

يأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وضمان توفير حياة كريمة لكل من يواجه ظروفًا صعبة، من خلال فرق التدخل السريع التي تعمل على مدار الساعة لتقديم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.