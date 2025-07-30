الارشيف / أخبار مصرية

كشف ملابسات واقعة العثور على بقايا حيوانية داخل قطعة أرض بالإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

كشف ملابسات واقعة العثور على بقايا حيوانية داخل قطعة أرض بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالى بالعثور على بقايا حيوانية بأحد الطرق بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين قيام سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بإلقاء عدد 29 جوال بداخلهم بقايا لحيوانات (حمير – خيول) داخل قطعة أرض تستخدم كمقلب لتجميع القمامة والكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

 

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (قائد السيارة – مالك سيرك) .. وبمواجهتهما قرر مالك السيرك بإحضار تلك الحيوانات من محافظة أسوان وذبحها لتغذية الأسود المتواجدة بالسيرك ملكه، وإتفاقه مع قائد السيارة على التخلص من بقايا الحيوانات المضبوطة بمقابل مالى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا