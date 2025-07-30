نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025 - 2030) قد اكتملت، مشددًا على أن الانتخابات ستُجرى في بيئة منظمة وآمنة تضمن سهولة التصويت لجميع المواطنين داخل وخارج مصر.

محوران أساسيان للتحضير: إداري وفني

وأوضح بدوي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن التحضيرات تمت على محورين رئيسيين:

المحور الإداري: تضمن تجهيز مقار الاقتراع بالسواتر والصناديق الشفافة، وتوفير الإرشادات اللازمة، مع توزيع القضاة وموظفي الدولة على اللجان وفقًا للكثافة التصويتية في كل محافظة.

المحور الفني: شمل طباعة وتنقية كافة النماذج الانتخابية ومحاضر اللجان، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، والنيابة العامة، لضمان دقة القوائم واستبعاد المتوفين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.

تدريب أكثر من 10 آلاف قاضٍ وتجهيز السفارات للإشراف

وأشار إلى أنه تم تدريب 10،600 قاضٍ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب تأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي للإشراف على سير الانتخابات للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن جميع القضاة يتمتعون بالحياد والاستقلالية.

تيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وشدد بدوي على مراعاة الهيئة لظروف الطقس في أغسطس، حيث تم توفير مظلات وأماكن انتظار، وسيارات إسعاف وكراسي متحركة لكبار السن، كما تم تخصيص مقار اقتراع في الطوابق الأرضية.

كما تم التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم تسهيلات تشمل بطاقات اقتراع بلغة برايل وإرشادات بلغة الإشارة، مع الحفاظ على سرية التصويت.

رقابة محلية ودولية وضمانات للنزاهة

أكد بدوي أن مصر من الدول القليلة التي تدير الانتخابات عبر هيئة وطنية قضائية مستقلة، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون متاحة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والبعثات الأجنبية، التي يمكنها متابعة عمليات التصويت والفرز على حد سواء.

خط ساخن وشكاوى إلكترونية للمواطنين

أعلنت الهيئة عن تخصيص خط ساخن وموقع إلكتروني لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتعامل مع أي مخالفات انتخابية بشكل فوري.

رسالة بدوي للمصريين: "صوتك أمانة ومسؤولية"

اختتم بدوي بتوجيه رسالة إلى المواطنين قائلًا: "صوتك أمانة ومسؤولية.. لا تفرط فيه. شارك بإيجابية، فكل صوت هو تعبير عن إرادتك، ورسالة قوية للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات."