نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زاد العزة".. ثالث قافلة مصرية إلى غزة محمّلة بـ1300 طن مساعدات غذائية وطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في استمرارٍ لجهود مصر الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة، انطلقت اليوم ثالث قوافل مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محمّلة بنحو 1300 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، عبر معبر كرم أبو سالم، في اتجاه جنوب القطاع.

تفاصيل الشحنة الثالثة: سلال غذائية ودقيق ومستلزمات طبية وشخصية

تضم القافلة:

440 طنًا من السلال الغذائية المتنوعة

450 طنًا من الدقيق

150 طنًا من المستلزمات الطبية

200 طنًا من مستلزمات العناية الشخصية

يأتي ذلك استكمالًا لموجات الدعم التي أطلقتها مصر عبر الهلال الأحمر المصري، في إطار التزامها المستمر تجاه القضية الفلسطينية.

1200 طن في اليوم الأول.. و1500 في اليوم الثاني

كانت قافلة "زاد العزة" قد بدأت انطلاقها يوم أمس، محمّلة بما يزيد عن 1200 طن من المساعدات، شملت:

840 طنًا من الدقيق

450 طنًا من السلال الغذائية

وفي ثاني أيامها، ارتفع حجم الدعم المرسل إلى نحو 1500 طن، وتضمّن:

965 طنًا من السلال الغذائية

350 طنًا من الدقيق

200 طن من مستلزمات العناية الشخصية

الهلال الأحمر.. خط الدعم الإنساني الأول

يواصل الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية المسؤولة عن تنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، تواجده الفعّال على الحدود منذ بداية الأزمة. ويُذكر أن معبر رفح لم يُغلق نهائيًا من الجانب المصري، مما ساهم في تسهيل دخول ما يقرب من 35 ألف شاحنة محمّلة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية، بدعم أكثر من 35 ألف متطوع من الجمعية.

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