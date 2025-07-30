نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: مشروع تأهيل المنظومة يستهدف تأهيل بعض المنشآت المائية بمحافظة البحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.

وتم خلال الإجتماع عرض مستهدفات المشروع والتى تتمثل فى إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة (٢٠٠ - ٣٠٠) فدان باستخدام أساليب ري حديثة بناءا على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا فى المسافة من كيلو ٧٧ إلى الكيلو ١٠٦.

وقد تم حتى تاريخه نهو إعداد دراسة جدوى الرى الحديث بالزمام المستهدف، وترسية عدد (٧) عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لعدد (٤) عقود فى محافظة البحيرة، واختيار عدد (٢) مسقى لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الرى، والتى تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا، بحيث تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقًا للحاجة، مع القيام بعمل دراسة مفصلة للري الحديث وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالاضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه طبقا لخطة الوزارة فى متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.