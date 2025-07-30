نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يشارك في انتشال ضحايا حادث انهيار عقار طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحرّكت فرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري على الفور إلى موقع حادث انهيار عقار قديم بمنطقة الساحة، بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًا بالواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنّة، فيما أُصيب نجلها وتم نقله بواسطة هيئة الإسعاف إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم.

مساندة في الإنقاذ والإخلاء

قدّمت فرق الاستجابة للطوارئ بالهلال الأحمر المصري الدعم لرجال الحماية المدنية في عمليات انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين من تحت الأنقاض، حيث ساهمت في إخراج السيدة المتوفاة ومساعدة الأجهزة المعنية في التعامل مع الموقف.

دعم نفسي لضحايا حادث طريق مطروح

وفي سياق متصل، توجّهت فرق الهلال الأحمر المصري إلى مستشفى مطروح العام، لتقديم الدعم النفسي والمساعدات اللازمة لضحايا حادث الطريق السريع، الذي وقع في منطقة فوكه بالكيلو 75 على طريق (مطروح – الإسكندرية) الساحلي، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لتقديم الدعم الإنساني في مواقع الكوارث والطوارئ.

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