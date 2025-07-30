نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحوث المياه يبحث تعزيز التعاون مع هندسة القاهرة وجامعة كانتابريا في إدارة الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من حرص المركز القومي لبحوث المياه على دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون المشترك مع الجامعات والكيانات البحثية، عقد الدكتور شريف محمدي – رئيس المركز – اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، اجتماعًا مع كل من الدكتور أحمد وجدي والدكتورة هدى الصفتي من كلية الهندسة – جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نوفل – مدير وحدة بناء القدرات بالمركز، والدكتور إسلام صبري – مدير المكتب الفني لرئيس المركز.



شهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون البحثي والعلمي بين المركز وكلية الهندسة بجامعة القاهرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال ادارة المياه، وعلى رأسها: تحلية المياه لأغراض الزراعة، وحماية الشواطئ المصرية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

كما تناول اللقاء بحث فرص إشراك جامعة القاهرة وجامعة كانتابريا الإسبانية (University of Cantabria) في فعاليات احتفالية اليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه، والمقرر تنظيمها ضمن أسبوع القاهرة للمياه 2025، لا سيما في المحور الخاص بحماية الشواطئ. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم برنامج تدريبي متخصص في مجال نمذجة حماية الشواطئ والإنذار المبكر، ينفذه المركز بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة كانتابريا، على أن تتولى وحدة بناء القدرات بالمركز الإشراف على التنفيذ.



ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه المركز الاستراتيجي نحو توسيع قاعدة الشراكات البحثية وتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد.

ومن الجدير بالذكر، أن في إطار متابعه أعمال دراسة تأثير التحول من نظام الري بالغمر إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر بمنطقة بلوخر بمحافظة أسوان، عقد الدكتورشريف محمدى رئيس المركز اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 اجتماعًا مع الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ومدير المشروع والدكتورسامي سعد -مدير معهد بحوث الهيدروليكا والسيد الدكتور / محمد امبابي مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري و وفريق عمل الدراسة.



تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية للدراسة، ومتابعة الموقف الحالي لأعمال القياسات الخاصة بالاتزان المائي لمنطقة الدراسة تحت الري بالغمر والجاري تحويلها للري بالتنقيط.



تم عرض الجهود البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية المعنية بالدراسة بالتنسيق مع قطاع تطوير الري وقطاع الري والإدارة المركزية بأسوان من أجل إتمام أعمال الاتزان المائي بالدقة المطلوبة.



كما تناولت المناقشات المخرجات المتوقعة بنهاية الدراسة، والإجراءات المطلوب تنفيذها حتى الانتهاء منها، بما في ذلك: تقدير الكفاءة الكلية لكل من نظام الري السطحي ونظام الري بالتنقيط، وتقييم التغيرات التي تطرأ على خصائص وملوحة التربة، وتحليل الجدوى الاقتصادية، وتحديد المتغيرات الرئيسية اللازمة لتوسيع نطاق التطبيق الزراعي من المستوى التجريبي إلى مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع المعاهد البحثية وقطاعات الوزارة المختلفة لضمان تنفيذ أعمال الدراسة بكفاءة ووفق الجدول الزمني المحدد من مشروع JCAR ) ) ووفقا لتوجيهات معالى الدكتور وزير الموارد المائية والرى.