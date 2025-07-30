نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي لبحوث المياه يبحث استراتيجية لتعزيزالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص المركز القومي لبحوث المياه على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وخلق شراكات فعالة تُسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في إدارة الموارد المائية بمصر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف محمدي – رئيس المركز، عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، اجتماع موسع بعنوان "إعداد رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز التعاون بين المركز والقطاع الخاص"، برئاسة الدكتورأحمد حشاد – نائب رئيس المركز لشؤون أعضاء هيئة البحوث مع السادة مديري المعاهد والوحدات البحثية، وكذلك نقاط الاتصال المكلفة بإعداد الاستراتيجية من المعاهد بحضورالدكتورالسيد البسطامي من المكتب الفني لرئيس المركز.



ناقش الاجتماع الإطار العام لإعداد رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه، من خلال بناء شراكات مستدامة تُسهم في تنفيذ الدراسات والمشروعات القومية ذات البعد البحثي والتطبيقي.



وأكد الحضور على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا للمركز، نظرًا لدوره المهم في دعم المشروعات القومية، وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المائية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصري (الري 2.0).

كما تمت مناقشة أهمية تفعيل دور المركز في مشروعات القطاع الخاص، من خلال ما يمتلكه من خبرات فنية وكوادر بحثية قادرة على تقديم استشارات متخصصة في مختلف مجالات علوم المياه، بما يعزز من مكانة المركز كمظلة علمية ومؤسسية تدعم جهود التنمية.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من ممثلي المعاهد البحثية، يتولى التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، بهدف التسويق لخدمات المركز وتعزيز حضوره كشريك فاعل في تنفيذ المشروعات والدراسات في مجال إدارة الموارد المائية.