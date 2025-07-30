نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة وتحسن نسبي في الطقس.. تفاصيل حالة الجو اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء، 30 يوليو 2025، يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، ممتدًا حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يساهم في تحسن نسبي في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن الأجواء اليوم ستكون حارة ورطبة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتتحول الأجواء إلى مائلة للحرارة ورطبة ليلًا، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

رياح نشطة وارتفاع في الأمواج بالسواحل الشمالية

أشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على بعض الشواطئ الشمالية خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.25 متر، وهو ما يستوجب الحذر لممارسي الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى:

العظمى: 35 درجة

الصغرى: 26 درجة

الإسكندرية:

العظمى: 31 درجة

الصغرى: 24 درجة

مطروح:

العظمى: 30 درجة

الصغرى: 23 درجة

سوهاج:

العظمى: 41 درجة

الصغرى: 26 درجة

قنا:

العظمى: 43 درجة

الصغرى: 27 درجة

أسوان:

العظمى: 45 درجة

الصغرى: 30 درجة

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه، خاصة مع استمرار ارتفاع الرطوبة في بعض المناطق. كما يُنصح رواد الشواطئ بتوخي الحذر بسبب اضطراب الأمواج في بعض المناطق الساحلية.