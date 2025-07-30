نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحتل المركز 44 عالميًا والثالث عربيًا في مؤشر حقوق الطفل لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أداء مصر في مؤشر حقوق الطفل الدولي لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "حقوق الطفل" (KidsRights) بالتعاون مع "كلية إيراسموس للاقتصاد" و"المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية". وقد احتلت مصر المركز 44 عالميًا والثالث عربيًا بمعدل أداء بلغ 0.775 نقطة.

عن مؤشر حقوق الطفل الدولي

يُعد مؤشر حقوق الطفل أول تصنيف سنوي عالمي يقيس مدى احترام الدول لحقوق الأطفال ومدى التزامها بتحسين أوضاعهم. ويشمل التقرير 194 دولة، ويعتمد على خمسة محاور رئيسية:

الحق في الحياة

الحق في الصحة

الحق في التعليم

الحق في الحماية

بيئة تمكينية لحقوق الطفل (بما يشمل المشاركة وعدم التمييز)

ويستند المؤشر إلى 20 مؤشرًا فرعيًا تتضمن 13 مؤشرًا كميًا و7 نوعيين، وتتراوح درجة التقييم بين 0 و1، حيث يمثل الاقتراب من الرقم 1 أداءً أفضل.

ترتيب الدول عالميًا وعربيًا

وفقًا للتقرير، تصدرت اليونان المركز الأول عالميًا بواقع 0.879 نقطة، تلتها أيسلندا، ثم لوكسمبورج، وألمانيا، ثم موناكو.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيًا والـ 18 عالميًا بمعدل 0.829 نقطة، تليها البحرين في المركز 28 عالميًا، ثم مصر في المركز 44، محققة تقدمًا ملحوظًا في الترتيب.

تحديات الصحة النفسية لدى المراهقين عالميًا

سلط التقرير الضوء على التحديات النفسية التي تواجه الأطفال والمراهقين عالميًا، حيث يعاني أكثر من 14% من الفئة العمرية بين 10 إلى 19 عامًا من مشكلات في الصحة النفسية.

كما أشار التقرير إلى أن الانتحار يُعد السبب الثالث للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا.

وبحسب البيانات، يبلغ متوسط معدل الانتحار العالمي بين المراهقين 6 حالات لكل 100 ألف نسمة، مع تحذيرات من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى، نتيجة لغياب آليات الإبلاغ الفعالة، والوصمة الاجتماعية، والتصنيف الخاطئ للحالات.