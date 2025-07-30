نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تؤكد موقفها الثابت بشأن سد النهضة: ضرر مائي وضرورة الاتفاق قبل الافتتاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على الثوابت المصرية تجاه هذا المشروع المثير للجدل، مشيرًا إلى موقف مصر الثابت الذي لا يتعارض مع حق التنمية في دول حوض النيل، بشرط أن يكون هذا الحق في إطار من التعاون المشترك الذي يضمن عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.

وقال الدكتور شراقي إن مصر لطالما أكدت أنها ليست ضد التنمية في أي دولة من دول حوض النيل، بما في ذلك إثيوبيا، شريطة ألا تؤثر هذه المشاريع سلبًا على حقوق مصر والسودان المائية.

وأضاف أن هناك تعاونًا مستمرًا مع العديد من الدول، بما في ذلك السودان وجنوب السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا في مشروعات مائية وزراعية متنوعة، أبرزها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

الضرر المصري من سد النهضة

وعن تأثير سد النهضة على مصر، أشار الدكتور شراقي إلى أن مصر قد تعرضت لضرر بالغ نتيجة لاستمرار ملء السد على مدار خمس سنوات، حيث تم حجز نحو 90 مليار متر مكعب من المياه، منها 60 مليار متر مكعب في بحيرة السد. كما لفت إلى أن هناك فقدانًا آخر للمياه بسبب التبخر والتسريب في باطن الأرض، بما يقدر بنحو 20-30 مليار متر مكعب.

وقال الدكتور شراقي إن مصر استطاعت تجاوز بعض هذه الآثار السلبية بفضل جهود الحكومة المصرية وتدابيرها المائية، بما في ذلك بناء السد العالي وتطوير مشروعات أخرى. وأضاف أن هذه الجهود، التي كلفت الموازنة العامة أكثر من 500 مليار جنيه، شملت إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتطوير الري الحقلي، واستبدال بعض المحاصيل الزراعية بأخرى أكثر توفيرًا للمياه.

موقف مصر من دعوة الاحتفال الافتتاحي لـ سد النهضة

وفيما يتعلق بالدعوة الإثيوبية لحضور الاحتفال الافتتاحي لسد النهضة في سبتمبر المقبل، وصف وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، تلك الدعوة بـ "الاستخفاف" والاستفزاز لمصر والسودان. وأكد الوزير أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الافتتاح، فإن الدعوة ستكون بمثابة عبث، ولن تحظى بدعوة مصرية.

الباب مفتوح للتفاوض

على الرغم من التوترات الأخيرة، أكد الدكتور شراقي أن الباب ما زال مفتوحًا أمام المفاوضات مع إثيوبيا، وأن الاتفاق القانوني الذي ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة هو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة. وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق قبل الافتتاح الرسمي للسد سيكون في مصلحة الجميع، خاصة بعد أن انتهت عملية الملء الأول للسد.

واختتم الدكتور شراقي حديثه بالتأكيد على أن مصر اليوم تختلف تمامًا عن مصر 2011، حيث أن اليوم، تمثل مصر قوة تفاوضية قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها المائية، سواء من خلال دبلوماسيتها أو من خلال اتخاذ خطوات فعلية لحماية حقوقها، خاصة بعد سنوات من التحديات التي فرضتها قضية سد النهضة.