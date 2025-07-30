وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور "برايان شاتز" بمجلس الشيوخ الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:28 صباحاً -

استكمالًا للقاءات التي يجريها وزير الخارجية والهجرة بالكونجرس الأمريكي فى واشنطن، التقى د. بدر عبد العاطي بالسيناتور "برايان شاتز" زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق مع الكونجرس بمجلسيه في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وشدد الوزير عبد العاطي على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مستعرضًا نتائج المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٥ و٢٦ مايو الماضي، بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة أمريكية.

وعلى الصعيد الاقليمى، استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في سبيل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الناتجة عن تعدد بؤر الصراع في الشرق الاوسط. وتناول الوزير عبد العاطي مستجدات الوضع في قطاع غزة، مستعرضا المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، فضلًا عن جهود مصر لاستعادة الهدوء وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بانتشار التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج جولته لغرب أفريقيا الأخيرة والتي شملت ست دول، مبرزا اهتمام مصر بإقليم الساحل بإعتباره امتدادًا للجوار الاستراتيجي المصري.