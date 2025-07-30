أزمة انقطاع الكهرباء في جزيرة الذهب انتهت والدوائر الجديدة تعمل بكفاءة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:28 صباحاً - انتهت الفرق الفنية المتواجدة حالياً لإصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى أعمال وضع الجهد بالكامل على الدوائر الجديدة التى تم تركيبها واعادة التيار الكهربائي للمحطة وعودة الاحمال المفصولة عن مناطق الجيزة والهرم و فيصل و ساقية مكى بالكامل.

و بتركيب هذه الدوائر ستكون المحطة جاهزة لأكثر من أحمال المشتركين الحالية التى تبلغ 140 ميجا وات و تكون قدرتها الاستعابية الإجمالية تصل إلى 240 ميجا وات.

الجدير بالذكر أن الكابلات الجديدة بمحطة محولات جزيرة الذهب يبلغ طولها كيلو و 886 متر التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تسبب خروجهه عن العمل منذ السبت الماضي فى انقطاع الكهرباء و المياه على مدار 4 ايام متواصلة عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى