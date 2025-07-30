نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بحوث المياه" تبحث تعزيز التعاون العلمي استعدادًا لليوبيل الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 مع نقاط الاتصال من المعاهد البحثية المرتبطة بالبروتوكولات الموقعة مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية.

شارك في الاجتماع الدكتور أيمن السعدي نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية، الدكتور احمد البلاسى المنسق العام بين وزارة الموارد المائية والرى والمركز وبحضور الدكتور السيد البسطامي من المكتب الفني لرئيس المركز، إلى جانب عدد من السادة المعنيين من مختلف الجهات.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم مع الجامعات الحكومية مثل كليات الهندسة بجامعات عين شمس، بنها، وأسيوط، إلى جانب الجامعات الأهلية مثل جامعة المنصورة الأهلية وجامعة الدلتا التكنولوجية، والجامعات الخاصة مثل الجامعة البريطانية وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى التعاون مع عدد من المراكز البحثية المتخصصة، منها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومعهد علوم البحار والمصايد، وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

ركز الاجتماع على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود البروتوكولات الموقعة، بما يسهم في دعم رؤية المركز نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المائية، تماشيًا مع محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصري (الري 2.0).

وفي سياق دعم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، تم مناقشة برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، والذي يهدف إلى تنمية مهاراتهم الأكاديمية والعملية من خلال توفير فرص تدريبية متخصصة في المجالات البحثية التي يشرف عليها المركز.

وفي ختام الاجتماع، أشار السيد رئيس المركز إلى الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه، مثمنًا ما حققه المركز من إنجازات علمية بارزة على مدار خمسين عامًا من العمل والابتكار. كما أكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز روابط التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة لإدارة الموارد المائية.