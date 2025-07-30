نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2025.. رابط مباشر وخطوات التقديم إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا تلقي طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة لتقديم التظلمات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المدارس أو المديريات التعليمية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.

ويمكن للطلاب الراغبين في التظلم الدخول على الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg

ثم تسجيل البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي ورقم الجلوس، واختيار المادة أو المواد المراد التظلم منها، مع سداد الرسوم المحددة.

ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم لمدة 15 يومًا، بدأت من يوم الأحد 27 يوليو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، على أن يتم تحديد موعد لاحق لكل طالب للاطلاع على أوراق إجابته.

وأوضحت الوزارة أن رسوم التظلم تبلغ 300 جنيه عن كل مادة، ويتم سدادها من خلال مكاتب البريد أو عبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"أي فاينانس". ويشترط الاحتفاظ بإيصال السداد، إذ يُعد جزءًا من مستندات التقديم.

وأكدت الوزارة أن التظلم يشمل مراجعة ورقة البابل شيت، والأسئلة المقالية، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الرسمي، ويُسمح للطالب أو ولي أمره فقط بحضور جلسة الاطلاع دون اصطحاب مدرسين أو متخصصين.

وفي حال ثبت وجود خطأ في التصحيح أو تجميع الدرجات أدى إلى تعديل في نتيجة الطالب، يتم استرداد رسوم التظلم، كما يتم إخطار مكتب التنسيق رسميًا بالدرجات المعدّلة لضمان احتسابها في رغبات القبول الجامعي.

ونصحت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من صحة البيانات قبل التسجيل، ومتابعة الهاتف أو البريد الإلكتروني المستخدم للحصول على تفاصيل موعد ومكان الاطلاع.

ويُعد باب التظلمات فرصة أخيرة أمام الطلاب لإعادة مراجعة نتائجهم، خصوصًا في ظل إمكانية تعديل الدرجات عند اكتشاف أي أخطاء، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح كل طالب حقه الكامل.