الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - الدولة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن، في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين، تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ "حملة إنقاذ نهر النيل" والتي أسفرت حتى الآن عن إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى النهر منذ عام 2015.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، الانتهاء مؤخرًا من الموجة رقم (25) لإزالة التعديات، والتي تم خلالها إزالة 265 حالة تعدٍ على مساحة تُقدّر بـ 55 ألف متر مربع، وذلك ضمن خطة ممنهجة لإعادة الانضباط وتأمين المجرى المائي ضد المخالفات والتعديات العشوائية.

حملة إنقاذ نهر النيل

وتزامنًا مع استمرار الحملة، بدأت أعمال الموجة (26) التي تم خلالها حتى الآن إزالة 174 حالة تعدٍ على مساحة تبلغ نحو 48 ألف متر مربع، بما يعكس الجدية في ملاحقة المخالفين والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات تهدد موارد مصر المائية.

وتؤكد الدولة على أهمية حماية مجرى نهر النيل وجسوره من أي انتهاكات باعتباره مسؤولية وطنية تتكامل فيها الجهود التنفيذية والأمنية والمجتمعية، كما تحذر من أنها لن تتهاون مع أي تعديات مستقبلية، وستواصل رصدها وإزالتها فورًا لحماية الأمن المائي لمصر.