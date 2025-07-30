نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: مصر تساند كل خطوة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد يعكس التحولات في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" بشأن نية المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن هذا القرار المرتقب يُعد تحركًا حاسمًا نحو إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.

❖ موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي أن مصر تلتزم بموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التسوية العادلة والشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حجر الأساس في هذه التسوية.

❖ قرار بريطاني مرتقب.. خطوة في الاتجاه الصحيح

وصف الرئيس السيسي إعلان بريطانيا المرتقب بأنه خطوة صحيحة على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية، معربًا عن تطلعه لأن تتخذ المملكة المتحدة هذا القرار "في أقرب وقت ممكن، دون قيد أو شرط".

❖ دعم دولي متزايد لحل الدولتين

تأتي هذه التصريحات في ظل اتساع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ومع تصاعد الدعوات لحل الدولتين كحل عادل يضمن أمن واستقرار الشعوب في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام القائم على القانون الدولي.

❖ مصر على خط التوازن والدعم الدبلوماسي

في كل محفل دولي، تؤكد مصر دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية، وتحرص على التنسيق مع الأطراف الدولية لتحقيق تسوية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.