نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يثمّن توجه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين: خطوة تاريخية على طريق استعادة الحقوق المشروعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديره البالغ لتصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، بشأن نية بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الرئيس السيسي أن إعلان المملكة المتحدة عن هذا القرار يمثل الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تطلعه لاتخاذ لندن هذا القرار التاريخي في أقرب وقت، دون أي قيد أو شرط.

وجدد الرئيس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن التسوية العادلة والشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد ركيزة أساسية في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية المتصاعدة لدعم حل الدولتين، وإعادة إحياء مسار السلام وفق المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.