نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة التضامن الاجتماعي مع الوزيرة مايا مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة أبرز ملفات وبرامج عمل الوزارة في مختلف المجالات.

استعراض برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي

خلال الاجتماع، تم استعراض جهود الوزارة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بمبادرة "تكافل وكرامة"، وخطط التوسع في تغطية الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تقييم معدلات صرف الدعم النقدي للمستفيدين، وآليات تحسين كفاءة الاستهداف.

خطط تطوير مؤسسات الرعاية والخدمات المجتمعية

كما تطرقت المباحثات إلى خطة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودور الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب متابعة جهود حماية الأطفال، والتوسع في الحضانات المجتمعية.