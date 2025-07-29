نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: الدولة تمضي قدمًا في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلّط فيه الضوء على ما تم إنجازه في مجال تطوير المنظومة الصحية في مصر، من خلال زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

معهد الكبد.. نموذج بارز للمؤسسات الصحية المتطورة

استعرض الفيديو تجربة المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية كنموذج للمؤسسات الصحية المتقدمة، حيث أكد الدكتور محمد صالح، عميد المعهد، أن المعهد يقدم خدمات طبية متنوعة تشمل علاج الأمراض الفيروسية وعلى رأسها فيروس "سي" وفيروس "بي"، إضافة إلى زراعة الكبد، وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، ومرضى الأورام.

وأشار صالح إلى أن المعهد يحتوي على معامل بحثية متطورة تُشارك بفعالية في المبادرات الرئاسية، خاصة المتعلقة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما يضم وحدة بحثية تُعد من أقدم الوحدات التابعة لوزارة الصحة، وتساهم في إعداد أبحاث علمية تنشر في كبرى الدوريات الطبية.

وشهد الفيديو إشادة عدد من المرضى المترددين على المعهد بمستوى الخدمات والرعاية الصحية التي يتلقونها، مشيرين إلى جودة الأداء الطبي والاهتمام الإنساني الذي يميز الطواقم العاملة بالمعهد.

مستشفى العاصمة الإدارية.. نواة المدينة الطبية الجديدة

كما استعرض الفيديو مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج آخر للتطور الصحي، حيث أكد الدكتور رمزي منير، مدير عام المستشفى، أن المستشفى تمثل نواة للمدينة الطبية بالعاصمة الجديدة، وتقدم رعاية طبية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار منير إلى أن المستشفى استقبلت خلال العام الماضي نحو 15 ألف حالة طوارئ، إلى جانب أكثر من 42 ألف مريض بالعيادات الخارجية، موضحًا أن الإقبال الكبير على خدمات المستشفى يعود إلى مشاركتها في مبادرات صحية قومية، أبرزها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي تهدف لتخفيف الضغط عن مستشفيات العاصمة القديمة.

وأكد مدير المستشفى أن الكفاءة الطبية العالية تعود إلى وجود نخبة من الاستشاريين والأطباء المتميزين من مختلف التخصصات، ما يتيح تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة.

شهادات إيجابية من المرضى.. ورضا واسع عن الخدمات

واختُتم الفيديو بشهادات عدد من المترددين على مستشفى العاصمة الإدارية، الذين عبّروا عن رضاهم عن مستوى التجهيزات الطبية والنظافة والرعاية الشاملة، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتوفير منظومة صحية تليق بالمواطن المصري وتدعم جودة حياته وسلامته الصحية.