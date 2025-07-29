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وزير التموين يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

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وزير التموين يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:28 مساءً - التقى اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس  أديب يوسف الأعمى – الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة بالعلمين لبحث تعزيز التعاون المشترك.

 

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك مع المؤسسة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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