وزير التموين يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:28 مساءً - التقى اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس أديب يوسف الأعمى – الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة بالعلمين لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك مع المؤسسة.