حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:28 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط

- ضبط عدد (20) قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدرى"الأفيون ، الهيروين)، بحوزة (28 متهمين "لـ 16 منهم معلومات جنائية") ، وكذا ضبط عدد (58) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (10 بنادق آلية – 16 بندقية خرطوش – 32 فرد خرطوش) ، بحوزة (50 متهم "لـ 16 منهم معلومات جنائية").

- تنفيذ عدد (524) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (5) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (2 فرد خرطوش) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (2) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (2 بندقية خرطوش) بحوزة (متهمان"لأحدهما معلومات جنائية").

- تنفيذ عدد (609) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.