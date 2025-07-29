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ضبط مرتكبا واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالجيزة

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ضبط مرتكبا واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة . 

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع متجول "مصاب بجروح قطعية بالجسم" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة) ، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدمان سلاح أبيض مما أدى إلى إحداث  إصابته المنوه عنها لرفضه دفع مبلغ مالى لهما رغماً عنه ..  وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية . 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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