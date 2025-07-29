ضبط مرتكبا واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع متجول "مصاب بجروح قطعية بالجسم" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة) ، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدمان سلاح أبيض مما أدى إلى إحداث إصابته المنوه عنها لرفضه دفع مبلغ مالى لهما رغماً عنه .. وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .