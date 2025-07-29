رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن هذه الحرف تمثل ثروة وطنية تتطلب حماية ودعمًا ممنهجًا يضمن استمراريتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور عدد من المسؤولين من وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

أهداف استراتيجية الحرف اليدوية 2025 - 2030

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تستهدف:

رفع صادرات المنتجات اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول 2030

تغطية السوق المحلية بنسبة 70% من المنتجات الحرفية

توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة

زيادة المشروعات الرسمية بنسبة 10% سنويًا

تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا

محاور الاستراتيجية: من الرؤية إلى التطبيق

تركّز الرؤية على جعل مصر واحدة من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا، من خلال:

إنشاء بيئة حاضنة منظمة

بناء سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة

تعزيز التسويق المحلي والدولي

تطوير التكتلات الطبيعية

دعم الابتكار والتصميم المستدام

كيانات جديدة لإدارة القطاع وقيادته

تتضمن متطلبات تنفيذ الاستراتيجية إنشاء كيانات مؤسسية رئيسية، أبرزها:

المجلس القومي للحرف اليدوية لقيادة القطاع

لقيادة القطاع مركز تصميم وتصدير الحرف للدعم الفني واللوجستي

للدعم الفني واللوجستي إدخال إصلاحات قانونية وتشريعية

إشراك شيوخ المهن التراثية في مجلس الأمناء لضمان الحفاظ على الهوية الأصيلة للحرف

التحديات الحالية والحلول المقترحة

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه سلسلة القيمة في قطاع الحرف اليدوية، بداية من الإنتاج والتصنيع مرورًا بالتسويق والنقل وحتى تدفق المعلومات والأموال. وتم عرض حلول مستمدة من أفضل الممارسات الدولية التي نجحت في النهوض بهذا القطاع في دول أخرى.

مدبولي يوجّه بسرعة التنفيذ

اختتم الاجتماع بتوجيه من رئيس الوزراء ببدء تنفيذ الاستراتيجية على الفور، مع تشكيل المجالس المطلوبة، لضمان تحقيق نقلة نوعية في القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030.