نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استراتيجية وطنية للحرف اليدوية حتى 2030.. مصر تستهدف 600 مليون دولار صادرات و120 ألف فرصة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات جهاز تنمية المشروعات، وعدد من المستشارين والخبراء في قطاع الصناعات اليدوية.

مدبولي: إحياء الحرف التراثية أولوية وطنية

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحرف اليدوية والتراثية تمثل ملفًا مهمًا للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن صياغة استراتيجية وطنية موحدة تُعد خطوة أساسية للحفاظ على هذه المهن وتنميتها، بمشاركة مختلف الجهات المعنية.

أهداف الاستراتيجية حتى 2030

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تهدف إلى:

رفع صادرات الصناعات اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول 2030

استحواذ المنتجات المحلية على 70% من السوق الداخلي

توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ على القائم منها

زيادة عدد المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا

تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات

رؤية استراتيجية: مصر مركز عالمي للصناعات اليدوية

تركز الرؤية الأساسية للاستراتيجية على تحويل مصر إلى مركز عالمي لتصنيع وتصدير الحرف اليدوية، من خلال دعم سلاسل القيمة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنافسية والاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يضمن مشاركة أوسع للقطاع في التنمية الاقتصادية.

32 خطة عمل ومؤشرات أداء واضحة

تتضمن الاستراتيجية 32 خطة تنفيذية تغطي مختلف جوانب القطاع، أبرزها: التسويق، البيئة التمكينية، الدعم الفني، التمويل، الابتكار، التكتلات الحرفية، وقنوات التصدير، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة لكل مرحلة.

إنشاء كيان مؤسسي وكيانات داعمة

تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء:

المجلس القومي للحرف اليدوية لقيادة القطاع وتنسيق الجهود

مركز تصميم وتصدير الحرف لدعم المصممين وتوفير خدمات لوجستية وفنية

كما جرت الموافقة على بعض الإصلاحات القانونية والتشريعية المطلوبة لدعم القطاع.

التحديات والحلول والاقتداء بالممارسات الدولية

استعرض الاجتماع أبرز تحديات سلسلة القيمة في قطاع الحرف اليدوية، مثل ضعف التسويق، والتمويل، والنقل، واقترح حلولًا عملية مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية، خاصة فيما يتعلق ببناء كيان مؤسسي قوي وتنمية التكتلات التراثية.

إطلاق التنفيذ وضم شيوخ الحرف إلى مجلس الأمناء

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء ببدء تنفيذ الاستراتيجية على الفور، مع تشكيل المجالس اللازمة، مؤكدًا على ضرورة ضم شيوخ الحرف اليدوية والتراثية إلى مجلس الأمناء التابع للمجلس القومي الجديد للحرف اليدوية المصرية.