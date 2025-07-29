نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ غدًا ويصل إلى 4 درجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية انكسار تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الأربعاء 30 يوليو 2025، وذلك على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الانخفاض سيتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة.

ووفقًا للأرصاد، تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا بين:

السواحل الشمالية: من 30 إلى 31 درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 34 إلى 35 درجة.

شمال الصعيد: من 37 إلى 39 درجة.

طقس اليوم: شديد الحرارة نهارًا ورطب على كافة الأنحاء

أما عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، فيسود طقس:

شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد.

حار رطب على السواحل الشمالية.

مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة اليوم سيزيد من الإحساس الفعلي بحرارة الطقس بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن القيمة المقاسة في الظل.

شبورة مائية وفرص أمطار على بعض المناطق

الشبورة:

من المتوقع اليوم ظهور شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في الصباح الباكر، ما بين الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الأمطار:

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة متوقع على مناطق من الصحراء الغربية.

نشاط ملحوظ للرياح أيضًا على بعض شواطئ مطروح، العلمين، والإسكندرية، ما يؤدي إلى:

ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 مترًا، خاصة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 38° 26° الإسكندرية 33° 24° مطروح 32° 23° سوهاج 42° 27° قنا 43° 27° أسوان 45° 29°

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

تجنّب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في أوقات الذروة من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

القيادة بحذر في ساعات الصباح لتفادي تأثير الشبورة المائية.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والابتعاد عن الأماكن المغلقة سيئة التهوية.