وزير الشباب والرياضة يُطلق "يوم مصر الرياضية" احتفالًا بأول إنجاز أوليمبي مصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:32 مساءً -

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات يوم رياضي مفتوح في جميع محافظات الجمهورية، تحت شعار "مصر الرياضية"، وذلك احتفالًا بأول إنجاز رياضي مصري تحقق في دورة الألعاب الأوليمبية أمستردام ١٩٢٨

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على أهمية الرياضة كأداة تنموية ومجتمعية، ورسالة لدعم الأبطال الأوليمبيين، وتحفيز المجتمع المصري على مواصلة الإنجازات الرياضية.

تأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة والنشاط البدني، حيث تُقام الفعاليات تحت عنوان "يلا نجري ونمشي" في كل القرى والمدن بمحافظات الجمهورية.

وتتوزع الأنشطة على مراكز الشباب، الأندية الرياضية، المدن الشبابية، الشوارع والميادين العامة، وتُفتتح الفعاليات رسميًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من استاد القاهرة الدولي، بمشاركة كافة المحافظات.

ويشارك في الحدث اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، وتتنوع الأنشطة المنفذة لتشمل اللياقة البدنية ورياضة الشارع واللياقة التنافسية والرياضة للجميع، والألعاب الترفيهية، والملاحة الرياضية، والثقافة الرياضية واتحاد الرياضي المدرسي واتحاد الشركات واتحاد مراكز شباب مصر وسباقات الحمام الزاجل، واتحاد الجامعات والألعاب الإلكترونية.