وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة الحكماء The Elders الداعمة للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:32 مساءً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع عدد من قيادات وأعضاء مجموعة الحكماء The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم، وذلك على هامش فعاليات "المؤتمر الدولي رفيع المستوي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة،حيث قدم وزير الخارجية شرحاً مفصلاً لرؤية مصر حول سبل التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، مستعرضاً جهود مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود واستمرار الضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها الصارخة وما تتبناه من سياسات للتجويع والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق.